Министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева предпринимаются дипломатические и меры безопасности в связи с атаками беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику, осуществлёнными с территории Ирана.

Министр отметил, что была вручена нота, а также проведены телефонные переговоры: «Меры безопасности также находятся на самом высоком уровне под контролем Президента. Уровень готовности вооружённых сил ещё больше повышается. Все соответствующие поручения также даны».