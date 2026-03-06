Азербайджанские авиалинии (AZAL) накануне направили три самолёта, выполнявших рейсы из Баку в Нахчыван, в турецкий аэропорт Игдыр Шехит Бюлент Айдын после того, как иранские дроны атаковали аэропорт Нахчывана.

Самолёт, приземлившийся около 20:30 по местному времени с 71 пассажиром на борту, был встречен официальными лицами.

Азербайджанских пассажиров в аэропорту встретили с цветами представители Партии справедливости и развития Игдыра, депутат Джантюк Алагез, консул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, ректор Игдырского университета профессор доктор Экрем Гюрель, председатель провинциальной организации Партии справедливости и развития Али Кемаль Аяз, а также директор аэропорта Игдыр Шехит Бюлент Айдын Фикрет Багджа, сообщают турецкие СМИ.

Пассажиры поблагодарили встречающих за тёплый приём и заявили:

«Да здравствует братство Турции и Азербайджана. Мы очень рады такому приёму. Мы приземлились в Игдыре и отсюда поедем в Нахчыван по дороге».

Депутат Игдыра Джантюк Алагез, выступая в аэропорту, выразил сожаление в связи с атакой дронов. По его словам, турецкая сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим и надеется, что происходящие в регионе события не будут усугубляться.

Он также отметил, что из-за атаки дронов аэропорт Нахчывана был временно закрыт для рейсов. В связи с этим, в целях обеспечения безопасности, рейсы Баку–Нахчыван с сегодняшнего дня будут выполняться через Игдыр.

«Мы будем рады видеть здесь наших азербайджанских братьев из Нахчывана», — подчеркнул Алагез.