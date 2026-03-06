Атака беспилотников на территорию азербайджанского Нахчывана со стороны Ирана и последующее решение Баку приостановить грузовое сообщение на границе стали вынужденной и адекватной реакцией на возникшие угрозы безопасности. Такое мнение в комментарии Minval Politika высказал глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов.

По его словам, действия азербайджанских властей направлены прежде всего на защиту населения и территориальной целостности страны.

«Азербайджан после террористической атаки по Нахчывану со стороны Ирана принимает адекватные меры для обеспечения безопасности населения и территориальной целостности страны», — отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что решение о приостановке транзитных грузоперевозок через азербайджано-иранскую границу имеет не только экономическое, но и политическое значение. По его мнению, этот шаг должен побудить иранские власти более оперативно отреагировать на претензии Баку.

«Закрытие транзитных грузоперевозок в направлении Ирана должно повлиять на то, чтобы власти Ирана реагировали на справедливые ожидания азербайджанской стороны», — сказал Мамедов.

Эксперт также обратил внимание на то, что решение Баку затрагивает не только двусторонние перевозки, но и транзит третьих стран, в частности России.

«Это также затрагивает и транзит российских грузов в Иран. Поэтому и российская сторона, думаю, должна приложить усилия для того, чтобы Иран реагировал быстрее», — считает политолог.

При этом Мамедов отметил, что на сегодняшний день ситуация внутри Ирана остается крайне непредсказуемой, особенно в части принятия военно-политических решений.

«На сегодня в Иране максимально непредсказуемая ситуация, особенно в процессе принятия решений в военно-политической плоскости. Поэтому со стороны Ирана можно ожидать разных сценариев», — подчеркнул он.

По словам эксперта, именно фактор неопределенности и возможных угроз объясняет те меры, которые сейчас предпринимает Азербайджан — как в экономической, так и в военно-политической сфере. У Баку есть возможности для укрепления своей безопасности в сотрудничестве с международными партнерами: «У Азербайджана есть потенциал во взаимодействии с партнерами, чтобы задействовать и иностранные силы для обеспечения безопасности».

При этом политолог подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован в использовании своей территории для ударов по Ирану.

«Азербайджан не собирается предоставлять свою территорию и воздушное пространство третьим странам для нанесения ударов по Ирану. Однако, если угроза будет исходить со стороны Ирана, Азербайджан будет реализовывать все имеющиеся у него ресурсы, в том числе в партнерстве с третьими странами», — резюмировал Мамедов.