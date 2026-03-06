Министерство обороны Азербайджана разъяснило порядок действий в случае объявления мобилизации №1.

Как сообщили в ведомстве, при объявлении мобилизации Вооружённые силы приводятся в состояние полной боевой готовности. Одновременно начинается призыв военнослужащих, находящихся в запасе.

В рамках мобилизационных мероприятий воинские части выводятся на боевые позиции или в заранее определённые районы назначения.

В Минобороны подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение оперативной готовности армии и возможность быстро реагировать на возможные угрозы.