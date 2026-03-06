Казахстан сообщил о готовности Азербайджан существенно увеличить объемы приема казахстанской нефти.

Об этом заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов на коллегии ведомства.

По его словам, в настоящее время Азербайджан ежегодно принимает около 1,2 млн тонн казахстанской нефти, которая транспортируется по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан.

Аккенженов отметил, что в рамках развития альтернативных маршрутов поставок обсуждается значительное увеличение этих объемов. Азербайджанская сторона выразила готовность принимать до 2,2 млн тонн нефти в год, что почти вдвое превышает нынешний уровень.