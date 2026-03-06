5 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по поводу последних событий, происходящих в регионе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряжённости, подчеркнув значимость обеспечения стабильности и безопасности.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего армянского коллегу о дроновых атаках, совершённых 5 марта против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики, в результате которых был нанесён ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали мирные жители.

Министры отметили важность обеспечения устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.