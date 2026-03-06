Около 50 истребителей ВВС Израиля нанесли удар по подземному бункеру в центре Тегерана, предназначенному для верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, объект использовался как резервный командный центр иранского руководства. Хаменеи был ликвидирован ранее и не успел воспользоваться бункером, однако комплекс продолжали использовать высокопоставленные представители режима.

В ЦАХАЛ заявили, что удар был нанесён после длительной разведывательной подготовки и направлен на подрыв системы управления иранского руководства.