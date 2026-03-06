Президент США Дональд Трамп допустил, что американские военные могут быть в случае необходимости направлены в Иран для проведения наземной операции.

Об этом сообщил журнал Time, побеседовавший с американским лидером.

Как отмечает издание, Трамп полагает, что цели военной кампании США могут быть достигнуты в течение четырех-пяти недель, в то же время он «не исключил возможности» отправки наземных войск в исламскую республику. Это решение, которого США «пытаются избежать», указывает Time.

Американский лидер также заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться до тех пор, пока Вашингтон не достигнет всех своих целей. «У меня нет никаких временных рамок», — сказал американский лидер журналу.