Представители старшего и среднего поколение, чья сознательная жизнь пришлась на эпоху «процветающего социализма» со смелым прицелом на построение коммунизма хотя бы в пределах СССР, хорошо помнят песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова. На первый взгляд она кажется веселой и легкой, но на самом деле в ней скрыт глубокий смысл. Песня учит тому, как люди любят не замечать плохое и уверять себя, что «всё хорошо», даже когда вокруг полно проблем.

Кто не в курсе, сюжет повествует о сгоревшем доме, разоренных делах, неприятностях, но каждый раз звучит успокаивающее: «все хорошо». Эта привычка игнорировать тревожные сигналы была характерна для многих поколений, и песенка пережила свое время, оставаясь актуальной и сейчас. По сути, советская власть держалась не только на силе и страхе, но и на постоянном повторении нужных слов. Если долго и уверенно говорить, что страна идет к светлому будущему, многие начинают верить в это.

К примеру, в годы правления Сталина, когда маховик репрессий работал на полную мощь, в результате чего сотни тысяч людей попадали в лагеря или ссылку, популярным был издевательский лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Люди верили в него по-разному: кто-то из-за незнания реальности, кто-то из-за слепого фанатизма, а иной боялся задать лишний вопрос, ведь цена за сомнение могла быть слишком высокой.

После Сталина пришли новые руководители — Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев. Менялись декорации и персонажи, но сама логика оставалась прежней. Трудности объяснялись внешними причинами, дефицит — происками врагов, а любые системные проблемы назывались временными. Людям предлагалось довольствоваться тем, что есть, стойко стоять в очередях, выжидать свои квартиры, технику и мебель. И это работало: большинство привыкало к ограниченным возможностям и просто повторяло, что всё хорошо.

После распада СССР привычка смотреть на мир через «розовые очки» никуда не исчезла. В современной России на смену прежним образам внешней угрозы пришли новые – «загнивающий империализм» уступил место «нацистской» Украине.

Война с Украиной российским политическим истеблишментом сначала подавалась как быстрая операция. Оптимизм переполнял чашу самоуверенности: мол, «взять Киев за три дня, а со всей Украиной разобраться за несколько недель» — быстро и просто. Но реальность оказалась суровой. «Заваренная русская каша» затянулась на годы, а последствия стали тяжелыми для экономики, людей и всей «великорусской державы». Но несмотря на это, в Кремле продолжают ежедневно повторять старую мелодию: «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Многочисленные санкции ограничили доступ к технологиям, деньгам и рынкам. Российская экономика испытывает серьезное давление, нефтегазовые доходы падают, бюджет трещит по швам. На международной арене Россия чаще воспринимается как изгой, а война приносит огромные потери. И все это реальность, которую нельзя игнорировать. Но в официальных заявлениях создается впечатление, что всё под контролем и управляемо.

Действительно, разве вышеуказанные факторы повод для недовольства? Неужели россияне станут обращать внимание на такие пустяки? Жить- то стало веселее, к тому же и «движуха» появилась.

Да, весело в России, но все же с брешью в бюджете нужно что-то делать. Но и тут нашлось решение. Ведь президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросе дефицита бюджета и обсуждает эту тему с правительством и Центробанком. Во всяком случае, в этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, действительно, президент держит руку на пульсе и обсуждает с правительством и с Центробанком эту тему», — сказал он, отвечая на вопрос о обеспокоенности падением нефтегазовых доходов и мерах по борьбе с дефицитом.

Песков подтвердил наличие дефицита, но отметил, что это «текущие сложности», которые макроэкономическая стабильность позволяет решать. На первый взгляд, может показаться, что всё это — только внутренние проблемы России. Да, частично так, но последствия оказывают влияние шире. Бюджетные дыры приходится чем-то закрывать. И здесь используют старые проверенные методы: давление на бизнес, проверки, конфискации имущества под предлогом надуманных уголовных дел.

Особенно часто это касается предпринимателей из диаспор постсоветских стран, в том числе азербайджанской. Тем более что примеров государственного рейдерства в отношении наших соотечественников за последнее время более чем достаточно.

Усиление налоговой нагрузки, дополнительные сборы для среднего и малого бизнеса, особенно если владельцы неславянской национальности — всё это работает как временная мера, чтобы «латать дыры». Но это все равно, что копать иголкой могилу. Россияне медленно, но начинают понимать, что песенка «всё хорошо, прекрасная маркиза» уже не для них.

История показывает, что попытки решать серьезные проблемы с помощью давления и перераспределения собственности редко дают устойчивый результат. Экономика не становится сильнее от страха, инвестиционный климат не улучшается. Временные меры помогают на короткий срок, но не дают стабильности. Люди видят, что проблемы остаются, а бодрый припев только скрывает реальные проблемы.

Что же касается песенки про маркизу, то Кремлю лучше исключить ее из репертуара. Она стала метафорой: повторение мантры не меняет реальность. Дом не перестанет гореть, если петь, что всё хорошо. Точно так же дефицит, потери в войне и международная изоляция не исчезают от официальных заверений.