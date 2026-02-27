Анна Акопян заявила о разрыве с Николом Пашиняном и переезде с правительственных дач. Она уточнила, что речь идет о завершении их совместной жизни, а не о регистрации их брака в ЗАГСе.

По словам Акопян, она будет жить в съемной квартире, так как приобретенное жилье еще строится. На ее счету остается 5 млн драмов, и она намерена продолжить работу в фонде «Мой шаг», не исключая возможного уголовного преследования.

Пашинян в соцсетях попросил у Акопян прощения за былые обиды, отметив, что уважает ее решение. Он подчеркнул, что 30 лет она была для него поддержкой и опорой, чего, по его словам, он не может сказать о себе.