На переговорах в Женеве 26 февраля Иран отверг требования США, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Вашингтон потребовал ликвидировать три ядерных объекта Тегерана в Фордо, Натанзе и Исфахане и отдать Вашингтону весь запас обогащенного урана, Тегеран отверг эти условия, говорится в материале.

Представителей Ирана не устроила перспектива демонтажа ядерных объектов, полной остановки обогащения урана и вывоза его запасов за границу, а также введения постоянных ограничений на ядерную программу, отметили собеседники WSJ. Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати по итогам переговоров заявил, что «из Ирана ничего вывозиться не будет», а обогащение урана «продолжится в соответствии с нуждами страны». «Рассматриваются и другие варианты, включая разбавление. Иран стремится к отмене санкций», — отметил Хазрати.

О том, что делегации Ирана и США в ходе переговоров в Женеве достигли «хорошего прогресса» и приступили к предметному обсуждению элементов будущего соглашения по ядерному досье. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

По его словам, команды начнут обсуждение и рассмотрение технических вопросов в Вене с понедельника, а в течение менее чем недели состоится новый раунд переговоров.