Иран отклонил предложение о полном и бессрочном прекращении обогащения урана, демонтаже своих ядерных объектов и передаче запасов урана. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

По его информации, Тегеран в ответ предложил США вариант временной заморозки обогащения урана на ограниченный срок.

В свою очередь, в Вашингтоне настаивают на заключении бессрочного соглашения по иранской ядерной программе. Как пишет The Wall Street Journal, США требуют от Ирана демонтировать три ключевых ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане — а также передать обогащенный уран на американскую территорию.