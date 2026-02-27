Посольство Великобритании в Азербайджане выступило с разъяснением в связи с запросами о прошедших на этой неделе слушаниях в Палате общин.

В дипмиссии подчеркнули, что представляют Правительство Его Величества Короля Карла III и выражают официальную внешнеполитическую позицию Лондона. При этом парламент в британской конституционной системе является независимой ветвью власти, а заявления депутатов и комитетов не отражают автоматически позицию правительства. По этой причине посольство не комментирует содержание парламентских процессов, предлагая направлять соответствующие вопросы напрямую через официальный сайт парламента.

В заявлении также подтверждено, что позиция Великобритании по Южному Кавказу остается неизменной: Лондон признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией как путь к устойчивому миру.

Напомним, 25 февраля в Палате общин Великобритании прошли слушания под названием «Стирание прошлого: уничтожение культурного наследия», где обсуждались утверждения о «уничтожении армянского наследия» в Карабахе.