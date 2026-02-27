Американский суд рассматривает дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняемого в «нарко-терроризме». На заседании Мадуро отверг обвинения и потребовал закрыть дело. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Адвокат Барри Поллак заявил, что администрация Трампа не позволяет Мадуро оплатить защиту. Минфин США сначала разрешил перевод средств от венесуэльского правительства, но спустя несколько часов Управление по контролю за иностранными активами изменило решение, оставив президента без денег на адвоката.

При этом ведомство разрешило несколько коммерческих сделок с Венесуэлой и переводы для супруги Мадуро, которая также проходит по делу. Конституция США гарантирует обвиняемому право на адвоката, и если финансирование не будет восстановлено, суд, вероятно, назначит государственного защитника.