BP объявила о назначении Надира Иманова новым вице-президентом по финансовым вопросам в регионе АГТ. Он вступит в должность с 1 апреля 2026 года, сменив Колина Аллана, который вернется в Великобританию.

Иманов ранее занимал аналогичную позицию в BP на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В новой должности он будет отвечать за финансовые операции компании в Азербайджане, Грузии и Турции и подчиняться старшему вице-президенту по финансам сегмента добычи и операций в Лондоне.

Надир Иманов станет седьмым вице-президентом BP в Азербайджане из числа граждан страны, который войдет в состав регионального руководства по АГТ.

Иманов обладает более чем 30-летним опытом работы в сфере планирования и коммерции.