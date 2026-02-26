Россия нацелена урегулировать все остающиеся вопросы с Азербайджаном.

С данным заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя вопросы взаимодействия сторон по теме авиакатастрофы самолета AZAL.

Она отметила, что лидеры России и Азербайджана подробно обсуждали данную тему на встрече 9 октября прошлого года в Душанбе. «С российской стороны были даны развернутые пояснения. Последовательно работаем над выполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — добавила Захарова.