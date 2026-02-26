Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида. Соответствующее обращение глава государства разместил на своей странице в социальной сети X.
В публикации Эрдоган отметил, что с состраданием и глубокой скорбью чтит память погибших азербайджанских братьев и сестер, а также выразил соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу. По его словам, этот акт бесчеловечности никогда не будет забыт, а боль трагедии навсегда останется в сердцах.
Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.
Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız. pic.twitter.com/y4PYn3w19S
