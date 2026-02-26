Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида. Соответствующее обращение глава государства разместил на своей странице в социальной сети X.

В публикации Эрдоган отметил, что с состраданием и глубокой скорбью чтит память погибших азербайджанских братьев и сестер, а также выразил соболезнования дружественному и братскому азербайджанскому народу. По его словам, этот акт бесчеловечности никогда не будет забыт, а боль трагедии навсегда останется в сердцах.