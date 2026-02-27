В Баку состоялся брифинг, посвящённый открытию Всемирного урбанистического форума (WUF). Советник председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде заявил, что проведение форума станет значимым этапом в укреплении международного имиджа страны и придаст дополнительный импульс развитию туристической отрасли.

По его словам, Азербайджан обладает серьёзным опытом организации крупных международных мероприятий, и WUF рассматривается не только как событие глобального масштаба, но и как стратегическая возможность для продвижения национального туристического бренда.

«Подобные мероприятия оказывают двойной эффект. В краткосрочной перспективе — это рост туристического потока, увеличение загрузки гостиниц, активизация ресторанного и сервисного сектора. В долгосрочной — участники форума, возвращаясь домой с положительными впечатлениями, становятся неформальными послами Азербайджана, формируя устойчивый интерес к нашей стране», — отметил Гулузаде.

Размещение и инфраструктура

В рамках подготовки к форуму налажено взаимодействие более чем со 100 гостиницами Баку и Абшеронского района. Свыше 60 отелей уже представлены на международных платформах бронирования и готовы к приёму гостей. По данным агентства, в столице функционируют 206 сертифицированных гостиниц с общим номерным фондом более 12 тысяч единиц. Существующая инфраструктура полностью готова обеспечить размещение участников форума на высоком уровне. Дополнительно для руководителей и персонала гостиниц организуются специализированные тренинги, направленные на повышение стандартов обслуживания и адаптацию к требованиям крупного международного события.

Национальный стенд и гастрономическая концепция

В рамках форума будет организован национальный стенд, где участникам представят культурное и историческое наследие Азербайджана, элементы национальной архитектуры, туристические маршруты, а также богатые гастрономические традиции страны. Около 200 объектов общественного питания получат рекомендации по внедрению специальных меню для гостей форума. В их числе — национальный азербайджанский завтрак, а также адаптированные вегетарианские и веганские предложения, отражающие современный подход к гастрономическому туризму.

Усиление работы туристических информационных центров

Особое внимание уделяется информационному сопровождению гостей. В настоящее время в Баку функционируют три туристических информационных центра — в центре города, на улице Низами, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и на территории Ичери-шехер.

В связи с проведением форума планируется открытие дополнительного — четвёртого информационного центра, который будет работать непосредственно для участников WUF. Центры обеспечат гостей актуальными картами города, информацией о туристических маршрутах, культурных мероприятиях, транспорте, экскурсиях и сервисах, а также многоязычной консультационной поддержкой.