Десантники Великобритании и Франции завершили подготовку к вероятной переброске войск стран так называемой коалиции желающих в Украину в случае завершения конфликта. Об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

По ее информации, более 600 британских десантников при поддержке французских и итальянских военных провели учебную операцию в провинции Бретань. Это составная часть девятидневных маневров «Орион», которые начались 24 февраля при участии примерно 2 тыс. военнослужащих.

Газета не приводит доказательства в подтверждение тезиса о «завершении подготовки», но отмечает, что численность ВС Великобритании достигает около 70 тыс. человек — самого низкого показателя за более чем 200 лет. Как указывается в публикации, премьер-министра Кира Стармера предупредили, что королевству придется вывести войска из Эстонии и с Кипра, чтобы полностью укомплектовать одну бригаду на случай необходимости ее переброски в Украину.

«Что касается сдерживания России, то нам требуется еще 3-5 лет, чтобы смочь выдержать серьезную конфронтацию с крупным государством, конфликт, географически ограниченный по форме и масштабу», — заявил газете заместитель министра обороны Алистер Карнс. «Реальность заключается в том, что наши войска, нравится это нам или нет, во многих отношениях не изменились с 1990-х», — признал он.

В Минобороны Великобритании ранее сообщили, что аппарат штаба так называемых многонациональных сил для Украины, состоящий из 70 человек, приступил к работе в рамках подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» на украинскую территорию после завершения конфликта. 25 февраля министр обороны Джон Хили заявил, что военнослужащие Сухопутных войск и ВВС Великобритании начали готовиться к развертыванию в Украине. Он пояснил, что на эти цели уже выделено 200 млн фунтов ($270 млн).