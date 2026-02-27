Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что терпение Исламабада на исходе, и обвинил движение «Талибан» в превращении Афганистана в плацдарм террора и марионетку Индии.

«После вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане установится мир и что талибы сосредоточатся на интересах афганского народа и региональной стабильности», — отметил он.

По словам министра, «однако талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспортировать терроризм. Они лишили свой собственный народ основных прав человека. Они отняли у женщин права, которые им предоставляет ислам».

Асиф подчеркнул, что Пакистан предпринимал усилия для стабилизации ситуации: «Пакистан прилагал все усилия, как напрямую, так и через дружественные страны, для поддержания стабильности ситуации. Он проводил обширную дипломатическую деятельность. Однако талибы стали марионетками Индии».

Министр также заявил о готовности к силовому ответу: «Сегодня, когда предпринимаются попытки напасть на Пакистан, с помощью Бога наши вооруженные силы дают решительный ответ».

Он напомнил о роли Пакистана в размещении афганских беженцев: «В прошлом роль Пакистана была положительной. Он принимал у себя пять миллионов афганцев в течение 50 лет. Даже сегодня сотни тысяч афганцев зарабатывают себе на жизнь на нашей земле».

В завершение Асиф подчеркнул: «Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая война. Теперь будут предприняты решительные действия. Армия Пакистана не прибыла из-за океана — мы ваши соседи, и мы хорошо знаем вашу реальность».