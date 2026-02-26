Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы как грубое нарушение норм международного права, квалифицируя ее как преступление против человечности и акт геноцида.
Об этом говорится в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети X.
В сообщении подчеркивается, что лица, совершившие это преступление, должны понести неотвратимую ответственность.
Также отмечается, что Азербайджан намерен продолжать усилия, направленные на восстановление справедливости, а также на установление и укрепление мира и стабильности в регионе.
