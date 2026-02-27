В кампусе Колумбийского университета в Нью-Йорке федеральные иммиграционные агенты задержали азербайджанскую студентку Эльмину Агаеву. По словам представителей университета, агенты вошли в жилое здание под чужим именем и без судебного ордера, однако Министерство внутренней безопасности США заявило о законности задержания.

По имеющимся данным, вопрос был напрямую обсужден мэром Нью-Йорка Зораном Мамдани с президентом США Дональдом Трампом. После встречи в Белом доме и последующего телефонного разговора было принято решение об освобождении Агаевой.

Агаева, изучающая политологию и нейробиологию, сообщила в соцсетях, что находится в безопасности. Её студенческая виза была аннулирована ещё в 2016 году.