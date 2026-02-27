Американская компания SpaceX может принять участие в запуске более ста спутников, предназначенных для нужд ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его информации, украинская компания STETMAN намерена к 2027 году сформировать орбитальную группировку из 120 спутников UASAT-NANO для обеспечения военных задач. К реализации запусков, как утверждается, планируется привлечь SpaceX.

В течение первого года предполагается обеспечить военных 30–50 тысячами пользовательских терминалов с возможностью дальнейшего увеличения их количества.

Производством спутников занимается датская компания GomSpace. После завершения конфликта планируется поэтапная локализация производства на территории Украины.

Источник также отметил, что источники финансирования и общий масштаб программы пока не раскрываются. При этом он допустил, что проект может финансироваться за счет европейских налогоплательщиков, а обслуживание системы будет осуществляться при участии американских и европейских специалистов.