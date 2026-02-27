В Щучинске (Казахстан) произошел пожар в известном Центре плова. По словам очевидцев, причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего началось возгорание.

После получения сигнала тревоги силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли к месту происшествия в течение пяти минут. Пожарные вынесли из охваченного огнем здания восемь газовых баллонов и эвакуировали более десяти человек. По предварительной информации, в результате происшествия погибли шесть человек, около двадцати получили различные травмы.

Пожар полностью ликвидирован. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Причины и все обстоятельства случившегося устанавливаются.

