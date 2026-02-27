В Азербайджане могут быть введены ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними. Соответствующие предложения отражены в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2025 год. Документ сегодня вынесен на обсуждение Комитета по правам человека Милли Меджлиса Азербайджана.

В докладе отмечается необходимость системного контроля за наиболее популярными среди детей социальными сетями, интернет-платформами и сайтами, а также за телевизионным контентом, фильмами и видеоиграми. Цель таких мер — своевременное выявление и пресечение случаев пропаганды насилия.

Омбудсмен предлагает определить факторы, способные негативно влиять на психическое состояние, здоровье и поведение несовершеннолетних, предусмотреть ограничительные механизмы и при необходимости внести изменения в действующее законодательство страны.