В Азербайджане рассматривается инициатива о расширении перечня категорий работников, с которыми нельзя расторгать трудовой договор по инициативе работодателя. Соответствующее предложение содержится в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2025 год.

Документ представлен на обсуждение в профильный комитет парламента. В частности, предлагается ввести запрет на увольнение сотрудников, достигших 60-летнего возраста.

Кроме того, в докладе отражена инициатива о предоставлении права на льготную трудовую пенсию гражданам, имеющим не менее 35 лет стажа государственной службы.