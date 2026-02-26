Китайские производители за последний год значительно увеличили стоимость оптоволокна для российских покупателей — рост составил от 2,5 до 4 раз. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам генерального директора ComNews Group Леонида Коника, в начале прошлого года один километр оптоволокна стандарта G.652D, применяемого в волоконно-оптических кабелях для операторов связи, стоил около 16 юаней (около $2,3). В 2026 году его цена достигла уже 40 юаней (около $5,8) за километр. Директор по развитию и эксплуатации услуг связи компании «Телеком биржа» Анастасия Биджелова подтвердила сопоставимый уровень роста цен.

В России действует собственное предприятие по выпуску оптического волокна — акционерное общество «Оптиковолоконные системы» (ОВС), расположенное в Саранске. Однако с весны 2025 года завод не работает. Оборудование предприятия было повреждено в результате нескольких атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

С тех пор всё оптоволокно, используемое в России, закупается у китайских производителей.