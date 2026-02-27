Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью The Washington Post заявил, что в случае удара по Ирану Соединенные Штаты вряд ли окажутся втянутыми в многолетний конфликт на Ближнем Востоке.

«Идея о том, что мы окажемся [втянутыми] в войну на Ближнем Востоке на многие годы и конца ей не [будет] видно, — на это нет ни малейшего шанса», — считает он.

Он напомнил об атаке США на иранские ядерные объекты во время 12-дневной войны Израиля и Ирана в июне прошлого года, а также о военной операции в Венесуэле в начале января, когда американские военные захватили и вывезли в США президента страны Николаса Мадуро с женой. Вэнс отметил, что эти операции были «очень четко определены».

Вице-президент США добавил, что не знает, какие меры в отношении Ирана примет президент Дональд Трамп. Среди возможных вариантов он назвал как военные удары «чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие», так и дипломатическое решение вопроса.

«Я думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант, — сказал Вэнс. — Но многое зависит от того, что делают и что говорят иранцы».