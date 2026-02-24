Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha. Судно следовало из района Карибского моря.

По данным пресс-службы Пентагона, американские военнослужащие провели досмотр и высадились на борт танкера в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

В ведомстве заявили, что судно нарушало введенный по решению президента Дональда Трампа карантин для подсанкционных кораблей в Карибском бассейне и пыталось скрыться.

Американские военные подчеркнули, что международные воды не могут служить убежищем для подсанкционных субъектов, и пообещали привлекать к ответственности нарушителей как на суше, так и на море и в воздухе.