Азербайджан и американская компания Goldman Sachs обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах экономики. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Встреча состоялась с делегацией компании во главе с руководителем группы клиентских решений в подразделении по управлению активами Goldman Sachs Мэттом Гибсоном. В ходе переговоров было подчеркнуто успешное партнерство между Азербайджаном и компанией.

Также отмечалось, что бизнес-среда в Азербайджане, макроэкономическая стабильность и экономические приоритеты страны, соответствующие глобальным вызовам, создают благоприятные условия для стратегических инвестиций.

During the meeting with the delegation led by Matt Gibson, Global Head of Client Business, Asset & Wealth Management Division at Goldman Sachs (@GoldmanSachs), we emphasized the effective partnership between the company and our country.

Azerbaijan's favorable #business climate,…

February 24, 2026