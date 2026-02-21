Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе. Объявление он сделал после переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам главы государства, Киев будет «координироваться, чтобы Европа была во всех процессах и становилась только сильнее».

«Я поручил Рустему больше поработать с нашими друзьями на Ближнем Востоке и в Турции, чтобы и там чувствовали свою вовлеченность и могли помогать больше», — написал Зеленский.