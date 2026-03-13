Организация тюркских государств не является военно-политическим блоком, хотя её участники сотрудничают в военно-технической сфере.

Об этом заявил советник президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов.

По его словам, страны ОТГ обмениваются технологиями и опытом в военной сфере, однако это сотрудничество не означает создание военного союза.

Камилов подчеркнул, что главные цели организации — развитие экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей между государствами.