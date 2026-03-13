Группа членов Европейского парламента направила верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас письмо в духе клеветы и ненависти к Азербайджану.

Община Западного Азербайджана распространила заявление в знак протеста против этого.

В заявлении отмечается, что на фоне парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией, начала даже торговых связей, официального визита президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты в Азербайджан, европейские парламентарии подобным подходом льют воду на мельницу реваншистских кругов в Армении и за ее пределами. В этой связи предоставление эфира остаткам марионеточного режима на канале France 24 также вызывает многочисленные вопросы. Почему некоторых в Европе, кто все еще не отказывается от «старых басен» против Азербайджана, так беспокоит установление мира в регионе?!

«Мы решительно осуждаем подход европейских парламентариев, разглагольствующих о возвращении добровольно покинувших Карабах армян и в то же время отрицающих наше право, право западных азербайджанцев, на возвращение к родным очагам в Армении, а также рассматривающих права человека и гуманитарные проблемы через призму этнической и религиозной предвзятости», — подчеркивается в заявлении Общины Западного Азербайджана.