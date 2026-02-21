Лидеры Евросоюза по-прежнему надеются на победу Украины в конфликте с Россией, но их политика обречена на провал и обернется ущербом для самого ЕС.

Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Бекешчаба на юго-востоке страны, передает ТАСС.

Он отметил, что Киев вместе с Брюсселем пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его присоединиться к усилиям других стран Евросоюза, рассчитывающих нанести поражение Москве. Глава правительства убежден, что такая политика с самого начала была несостоятельной. «Наполеон и Гитлер уже пытались это сделать, а теперь, если я правильно понимаю, это хочет сделать [верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза] Кая Каллас», — сказал Орбан.