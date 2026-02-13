После недавних массовых протестов в Иране развернулась масштабная волна репрессий, свидетельствующая о качественных изменениях во внутренней политике. Речь идёт уже не только о подавлении уличной активности, но и о системном расширении силового давления на представителей умеренного и реформаторского крыла, ранее воспринимавшегося как часть допустимого внутриполитического спектра. Фактически происходит демонтаж даже тех ограниченных механизмов политического плюрализма, которые сохранялись в иранской системе в течение последних десятилетий.

Происходящее можно рассматривать в более широком внешнеполитическом контексте — на фоне обсуждений в США возможных жёстких сценариев давления на Тегеран. В этой логике реформаторское крыло иранского истеблишмента, обладающее управленческим опытом, институциональными связями и экономическими ресурсами, потенциально могло бы рассматриваться как альтернативный центр легитимности в случае серьёзной внутриполитической турбулентности. Показательно, что под удар попали не радикальные оппозиционные группы вне системы, а фигуры, долгие годы действовавшие в рамках официального политического поля. Это позволяет говорить о превентивном характере кампании, направленной на нейтрализацию даже умеренных элементов внутрисистемной альтернативы.

Особое внимание привлекли задержания представителей объединения «Реформистский фронт». Среди лиц, в отношении которых были предприняты аресты или процессуальные действия, назывались Азхар Мансури, Джавад Эмам, Мохсен Аминзаде, Эбрахим Асгарзаде и другие деятели, связанные с реформаторскими партиями и бывшими государственными структурами. В ряде случаев речь шла не только о краткосрочных задержаниях, но и об обысках, вызовах в прокуратуру и предъявлении обвинений по статьям, связанным с «угрозой национальной безопасности», «координацией с иностранными структурами» и «подрывной деятельностью».

Параллельно усилилось давление на интеллектуалов, журналистов, правозащитников и общественных деятелей, включая подписантов коллективных заявлений с критикой верховной власти. Утверждается, что многие из них действовали по указке извне, выполняя заказы своих хозяев. Эта линия демонстрирует стремление властей пресечь не только протестную активность как таковую, но и любые попытки институционализации недовольства через публичные обращения, программные документы и формирование альтернативной повестки. Это также месседж тем, кто может готовить сценарии по смене власти в стране с опорой на тех, кто участвует в формировании общественной повестки внутри Ирана.

Масштабы задержаний оцениваются по-разному. Официальные данные говорят о нескольких тысячах задержанных, тогда как правозащитные структуры называют значительно более высокие цифры, включая краткосрочные задержания и повторные вызовы. Независимо от количественных оценок, очевидно, что речь идёт о наиболее масштабной кампании преследований последних лет, затронувшей широкий социальный и политический спектр.

Качественное изменение ситуации заключается в том, что нейтрализация умеренных реформаторов, ранее выполнявших роль своеобразного буфера между обществом и консервативным силовым блоком, ведёт к сужению пространства для легального выражения несогласия и снижению возможностей внутрисистемного диалога. Тем самым усиливается доминирование силового подхода в управлении политическими процессами.

В более широком контексте происходящее отражает трансформацию иранской политической модели в сторону большей централизации и закрытости. Силовые структуры демонстрируют готовность действовать на упреждение, рассматривая даже умеренную критику как потенциальную угрозу устойчивости режима. Это свидетельствует о росте внутренней нервозности элит и стремлении предотвратить формирование альтернативных центров влияния в условиях экономического давления, международной изоляции и нарастающего общественного недовольства.

Таким образом, волна репрессий носит не ситуативный, а структурный характер. Несомненно, в краткосрочной перспективе жёсткая линия может обеспечить режиму тактическую стабилизацию. Однако в стратегическом измерении сужение каналов легальной политической конкуренции увеличивает риски дальнейшей поляризации общества и накопления скрытого протестного потенциала, что в потенциале способно в будущем вывести кризис на новый, более острый уровень.