Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался в поддержку Израиля.

«Дамы и господа, правительство, которым я руковожу, ни на один день не даст поводов сомневаться в нашей позиции. Мы стоим на стороне Израиля. Мы стоим на стороне тех, кто борется за жизнь и безопасность. Благодарю вас за то, что вы так ясно это демонстрируете. Я говорю вам прямо: я сделаю всё, что в моих силах, чтобы бороться с антисемитизмом в Германии и предприму все меры, чтобы наша страна оставалась местом, где евреи могут жить свободно и открыто», — сказал он.