Негодные к употреблению продовольственные товары должны быть переработаны в корма для животных или удобрения для сельского хозяйства. С таким предложением в беседе с Minval вступил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. Отметим, что накануне Агентство пищевой безопасности по итогам фитосанитарного контроля уничтожило более 73 тонн семенного картофеля, ввезенного в Азербайджан из Грузии и Турции.

По данным ведомства, в рамках контрольных мероприятий инспекторы исследовали образцы двух партий продукции. Речь идет о 48 750 килограммах семенного картофеля, импортированного ООО ROSTA M из Грузии, а также о 24 800 килограммах, ввезенных из Турции Хайямом Саныевым. Лабораторные исследования выявили в клубнях картофеля опасное заболевание — кольцевую бактериальную гниль.

Между тем Гусейнов отметил, что подобные непригодные к употреблению товары могли бы быть использованы более рационально. По его словам, в ряде стран такая продукция перерабатывается и используется для производства компоста, удобрений или кормов для животных.

«Я думаю, что такие продукты продавать нельзя, однако я не являюсь сторонником однозначной утилизации продуктов», — сказал Гусейнов.

Он напомнил, что еще четыре года назад турецкие специалисты предлагали наладить переработку просроченного и непригодного продовольствия.

Тем временем в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана пояснили, что уничтожению подлежит не каждый товар. Существуют определённые категории продукции, которые по результатам протоколов тестирования направляются на утилизацию. В некоторых случаях первоначальное назначение товара может быть изменено, и он направляется на вторичное использование. Однако есть продукция, по результатам лабораторных анализов которой устанавливается, что её использование может нанести вред здоровью человека. Потребление таких товаров однозначно считается недопустимым. В таких случаях продукция уничтожается на полигонах, а утилизацией занимаются сами предприниматели.

Вопросом рационального использования продуктов питания задаются многие страны. Например, во Франции был принят закон, запрещающий крупным продуктовым магазинам выбрасывать съедобные продукты. Теперь супермаркеты обязаны передавать непроданную, но пригодную к употреблению еду в благотворительные организации и продовольственные банки. Инициатива направлена на борьбу сразу с двумя проблемами, которые часто существуют параллельно, — пищевыми отходами и голодом.

Закон запрещает умышленное уничтожение еды, которая всё ещё пригодна к употреблению, и юридически обязывает ритейлеров сотрудничать с благотворительными фондами. В результате миллионы порций еды, которая раньше оказывалась на свалках, теперь направляется туда, где в ней действительно нуждаются.

А Южной Корее удается переработать не менее 90% выброшенной еды. Это стало возможным благодаря развитой системе. В этой стране запрещено выбрасывать мусор в обычных пластиковых пакетах. Вместо этого нужно покупать специальные биоразлагаемые мешки для разных сортов мусора – вторсырья, пищевых отходов и др. Кроме того, там запретили захоронение пищевых отходов в 2005 году, а в 2013-м ввели обязательный раздельный сбор. Так, заведения общепита и уличные торговцы даже платят за вывоз пищевых отходов и их переработку.