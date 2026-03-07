Главы министерств иностранных дел Азербайджана и Туркменистана обсудили дроновые атаки Ирана на Нахчыван. Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора заместителя председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Отмечается, что обсуждались вопросы, возникшие в связи с дроновыми атаками Исламской Республики Иран на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Дж.Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию о дроновых атаках. Он отметил, что эти атаки против территории Азербайджанской Республики нарушают нормы и принципы международного права и способствуют росту напряженности в регионе. Также было подчеркнуто, что от Ирана требуется в кратчайшие сроки дать объяснения по этому инциденту.

Министр Туркменистана выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.