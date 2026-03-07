Российские компании уже «в ближайшее время» перенаправят часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в «дружественные страны», в том числе в Китай, Индию, Таиланд и на Филиппины. Об этом заявил в пятницу, 6 марта, вице-премьер правительства РФ Александр Новак. По его словам, российский бизнес, «не ожидая очередных ограничений со стороны Европы», ведет переговоры по заключению новых долгосрочных контрактов в странах, которые «заинтересованы в российском газе» и планируют выстраивание с Москвой «конструктивных отношений», сообщают СМИ.

4 марта Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно прекратить поставки газа на европейский рынок и переориентироваться на более «премиальных» покупателей. Он обосновал это соответствующим эмбарго Европейского Союза в отношении российского газа, а также урегулированием ситуации на мировом рынке из-за эскалации на Ближнем Востоке, включая блокаду иранского судоходства через Ормузский пролив.

Тем временем Европейский Союз к 1 ноября 2027 года полностью откажется от поставок газа из России. Решение было признанным квалифицированным большинством, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии. Импорт СПГ должен продолжаться до конца 2026 года, трубопроводные поставки — до 30 сентября 2027 года. Однако срок может быть продлен до 1 ноября 2027 года, если страны Евросоюза столкнутся с трудностями при заполнении газохранилищ. Кроме того, предусмотрен запрет на заключение новых газовых контрактов со Швейцарией.