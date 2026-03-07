Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочная капитуляция Ирана может произойти в случае полной утраты страной способности продолжать боевые действия.

В интервью порталу Axios американский лидер отметил, что капитуляция может быть объявлена официально Тегераном, однако возможен и другой сценарий.

По словам Трампа, подобная ситуация может сложиться тогда, когда иранская сторона фактически лишится возможностей для ведения войны — если у нее не останется ни ресурсов, ни сил для продолжения боевых действий.