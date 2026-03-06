Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт с Ираном, как ожидается, продлится минимум несколько недель. Об этом он сообщил в серии телефонных разговоров с министрами иностранных дел арабских стран, пишет портал Axios.

По словам Рубио, внимание американских военных сосредоточено на ударах по иранским ракетным установкам, складам и заводам. «Цель США не в смене режима, но мы хотим, чтобы страной руководили другие люди», — отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время диалога между США и иранским режимом нет, и любые переговоры сейчас могли бы помешать достижению военных целей.