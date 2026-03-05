Париж в очередной раз делает громкие заявления. Выступая с долгожданной презентацией обновленной ядерной доктрины с базы атомных подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, президент Франции Эммануэль Макрон поделился весьма амбициозными планами. Франция намерена увеличить свой ядерный потенциал. Более того, Макрон вспомнил о своей инициативе, озвученной ещё весной, — предложить французский «ядерный зонтик» соседям и партнёрам по Евросоюзу. Президент Франции подчеркнул, что речь идёт о новой концепции «передового сдерживания», которое решает лишь оборонительные задачи. И не без самолюбования добавил: «Передовое сдерживание, которое мы предлагаем, — это отдельное начинание, прекрасно дополняющее НАТО как стратегически, так и технически», — пояснив, что позиционирует проект как дополнение от Европы, а не как альтернативу НАТО. По словам хозяина Елисейского дворца, интерес к программе Парижа выразили 8 европейских стран — Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Эти государства, считает французский лидер, смогут разместить у себя «стратегические военно-воздушные силы» из ВВС Франции, что позволит им «рассредоточиться по всему европейскому континенту».

Звучит на первый взгляд весьма амбициозно. И речь как бы идёт о помощи соседям по европейскому континенту в то время, когда США снижают поддержку своих союзников. Однако чего здесь больше — реальной заботы о безопасности Европы или очередных наполеоновских планов, которые становятся фирменным стилем внешней политики Франции? Более того, если уж быть до конца откровенными, публичные выступления Макрона и амбициозные планы, озвученные в этих выступлениях, слишком часто расходятся с реальной политикой.

А теперь вспомним предысторию. В Париже уже не первый раз пытаются создать «европейскую альтернативу НАТО». Достаточно вспомнить, как Макрон предлагал создать «общеевропейскую армию» и даже заявлял о «смерти мозга НАТО». Дальше заявлений дело так и не продвинулось. Более того, тогдашний генсек НАТО Йен Столтенберг напомнил Макрону, что 80% боевой мощи альянса приходится на страны, которые не входят в Евросоюз. И хотя сегодня Макрон уверяет, что его ядерная инициатива только дополнит НАТО, очевидно, что на самом деле это не так. Франция явно пытается играть на европейском континенте или хотя бы на пространстве Евросоюза ту роль, которая раньше принадлежала США. Однако «французский зонтик» — это совсем не то, что американский. Да, Франция — единственная страна Евросоюза после выхода оттуда Великобритании, у которой есть ядерное оружие. Но сравнивать французскую «ядерную триаду» с американской как-то даже неудобно. Здесь совсем другие масштабы. Да и обещание Макрона нарастить собственный ядерный потенциал при ближайшем рассмотрении тоже звучит не очень убедительно. Для этого самого ядерного потенциала прежде всего нужно ядерное сырьё, то есть уран. А с ним у Франции, напомним, та ещё «напряжёнка».

Об этом уже неоднократно рассказывалось, но тем не менее напомним: потребности Франции в урановой руде до последнего времени удовлетворялись за счёт месторождений в Нигере. Франция проводила здесь самую настоящую неоколониальную политику вообще и обеспечивала урановым сырьём свои АЭС в частности. Тогда о ядерных боеголовках, если и задумывались, то вслух не говорили. А затем позиции Франции в Африке начали рушиться со скоростью прорыва плотины. Причём проигрывал Париж Москве. Одной из тех стран, откуда «галльского петуха» вышибли пинком, предварительно ощипав, оказался и Нигер.

Доступ к его месторождениям урановой руды Париж безнадёжно потерял. Альтернативу нашли сравнительно быстро — месторождения урановой руды есть в Казахстане. Но эту руду надо ещё довезти до Франции. А здесь есть сложности. Транспортировать её по воздуху не получится. Везти уран по территории Китая — так себе идея. Через Афганистан и Иран — ещё хуже. Единственным вариантом остаётся транскаспийский маршрут. Но здесь надо договариваться ещё и с Азербайджаном. А отношения с Баку именно по инициативе Парижа испорчены. Франция предпринимает попытки «разгрести завалы», но здесь потребуется много времени и много дипломатической работы. И самое главное — надо будет отказаться от прежней «армяноцентричной» политики. Готовы ли к этому в Париже — нет ясности. А значит, «ядерные планы» Макрона имеют все шансы повиснуть в воздухе точно так же, как «европейская армия».