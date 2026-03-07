Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, сообщает Report.
Их эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пункт пропуска «Астара».
Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства.
06.03.2026 22:43 Два дипломата Азербайджана эвакуированы из Ирана через государственный пограничный пункт пропуска «Астара», сообщает Report.
Среди эвакуированных также были трое дипломатов России.
Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы три дипломата Чехии.