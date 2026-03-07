Девять сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране эвакуированы из Ирана, сообщает Report.

Их эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пункт пропуска «Астара».

Ожидается, что в ближайшие часы будут эвакуированы и другие сотрудники посольства.

Среди эвакуированных также были трое дипломатов России.

Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы три дипломата Чехии.