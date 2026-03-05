Атака иранскими беспилотниками территории Нахчывана, как бы это правильно сказать, не была неожиданностью на фоне ударов, нанесенных Ираном по территориям государств, не причастных к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сбылись наши самые осторожные опасения, которые усилились после того, как иранский дрон упал на территории Турции.

Это был сигнал для Азербайджана, который указывал на то, что и Баку попытаются вытянуть в эту авантюру. Однако в Азербайджане до последнего верили в адекватность Ирана и в то, что он не посмеет нарушить добрососедские отношения и свести на нет все достигнутые до сегодняшнего дня договорённости. Тем более после визита президента Ильхама Алиева в посольство Ирана в Азербайджане и соболезнования, выраженного в связи с гибелью иранских лидеров. Мы как-то надеялись на порядочность соседа и хотели верить в искренность его заверений. Ведь именно так, честно и благородно, поступает Азербайджан в отношении других государств, а тем более соседей. Но, как видно, мы ошибались относительно порядочности.

Но то была грубая политическая ошибка Ирана, у которого теперь нет никаких моральных прав упрекнуть Азербайджан. Потому что после таких действий Баку принял решение: больше никакого снисхождения и жалости. Все враждебные действия против Азербайджана получат решительный отпор. Так заявил Ильхам Алиев на экстренном заседании Совета безопасности.

Наши силовые структуры приведены в состояние полной боевой готовности. Усилена охрана ирано-азербайджанской границы. После чего иранские военные силы, размещенные на границе с Азербайджаном, начали отход. Часть подразделений отведена от линии границы, а оставшиеся укрываются в бункерах. В Тегеране понимают, что ответ Азербайджана может быть жёстким и неизбежным. Сами напросились.

Вероятно, в Иране не до конца осозновали всю серьёзность последствий этих атак для них. Ведь Иран не просто отвечает на удары Израиля и США, он выступил против мусульманских арабских и тюркских стран. Единственных, от которых он мог получить хоть какую-то поддержку в этом неравном с Израилем и США противостоянии.

Но Азербайджан уже начал действовать: во-первых, принято решение о приостановлении движения грузовых транспортных средств через госграницу с Ираном. А во-вторых… Впрочем, пусть будет сюрпризом. Тем более что в Иране тоже предпочитают внезапность.

С другой стороны, эти события в очередной раз показали авторитет Ильхама Алиева на международной политической арене: с президентом Азербайджана связались и выразили солидарность лидеры Турции, ОАЭ, Казахстана, Пакистана, Латвии, Грузии, Узбекистана. Другие страны осудили атаку иранскими дронами по Нахчывану на уровне Министерства иностранных дел. Все они заявили, что действия Ирана являются явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права.

В частности, президент ОАЭ Мохаммад бин Зайед Аль Нахайян осудил атаку на Нахчыван и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан на стороне ОАЭ.

Между тем политолог Эльхан Шахиноглу заявил, что Азербайджан был обеспокоен тем, что ранее Иран под предлогом наличия на территории других стран американских военных баз ударил ракетами и дронами по нефтяным ресурсам. И тогда МИД Азербайджана связался с внешнеполитическими ведомствами этих стран и выразил свою обеспокоенность. Теперь в аналогичной ситуации оказались мы, Иран ударил по аэропорту Нахчывана. И нас в этой сложной ситуации поддержали лидеры перечисленных стран.

«На самом деле, Иран умышленно хочет испортить отношения с Азербайджаном. И Ильхам Алиев заявил, что если они не принесут извинения и не накажут виновных, отношения между нашими странами, не нормализуются. Иран сознательно выбрал этот путь. И тем более нам не понять логику теократического режима — Азербайджан не находится на линии фронта. Это явная провокация и они ответят за это», — сказал Шахиноглу.