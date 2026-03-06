Правительство Кубы «скоро падет», заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Дане Баш из CNN.

«Кстати, Куба скоро падет, это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, власти Кубы хотят заключить сделку с США, поэтому он направит туда госсекретаря Марко Рубио, «и посмотрим, что из этого выйдет».

Он добавил, что сейчас Вашингтон сосредоточены именно на этом вопросе. «У нас много времени, но Куба готова — спустя 50 лет», — добавил глава Белого дома.