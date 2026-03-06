Террористический акт против азербайджанской территории — так президент Азербайджана Ильхам Алиев оценил запуск иранских БПЛА по Нахчывану.

«Иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул глава государства. Как отметил Алиев, «это не первый случай, когда иранское государство совершает террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев. Все мы хорошо помним, как некоторое время назад посольство Азербайджана в Тегеране подверглось террористическому акту». Президент подчеркнул, что напавший на посольство действовал по заданию иранских спецслужб.

Добавим от себя: показателен и выбор цели. Иран ударил именно по аэропорту Нахчывана. При этом вряд ли есть необходимость напоминать, что НАР находится в жёсткой сухопутной блокаде, и воздушный транспорт для неё чрезвычайно важен.

Наконец, как было отмечено уже в первые часы после обстрела, Азербайджан с самого начала нынешнего кризиса занял нейтральную и взвешенную позицию. Президент Ильхам Алиев — единственный глава государства, кто лично посетил иранскую дипмиссию и выразил соболезнования в связи со смертью верховного духовного лидера Али Хаменеи.

Послал специальный самолёт за иранскими дипломатами, застрявшими в Ливане. И каким оказался иранский ответ? «И взамен нанести по Нахчывану такой грязный, подлый и трусливый удар?! Это пятно никогда не сотрётся с их уродливых лиц. Поэтому по дипломатическим каналам будут приняты все необходимые меры. Наши Вооружённые силы — Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения сил специального назначения — приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции. На этом пока всё», — рассказал президент на заседании Совбеза.

Выступление Ильхама Алиева на заседании Совбеза — это не просто жёсткий политический месседж. Президент Азербайджана возложил ответственность на Иран, не оставив места для разного рода конспирологических версий в стиле «это провокация каких-то третьих сил, желающих втянуть Азербайджан в войну против белого и пушистого Ирана». В самом деле, иранские БПЛА запускаются по Азербайджану с иранской территории, но Иран в этом не виноват? Извините, это сказки для младшей группы детского сада. Может показаться, что Ирану сегодня не с руки накалять отношения с мусульманскими странами. Но это тот самый Иран, который обстреливает сегодня гражданские объекты в странах Залива. И тем более даёт пищу для размышлений предыстория взаимоотношений Тегерана и Баку.

Азербайджан стремился и стремится выстроить с Ираном действительно конструктивные и добрососедские отношения. Но определённые круги в Тегеране добрососедские отношения с Азербайджаном никак не устраивают. Там бы желали полного подчинения, превращения Азербайджана в лучшем случае в очередного своего прокси, вроде Сирии времён Башара Асада. И самое неприятное — в Иране дружественные и миролюбивые шаги Азербайджана воспринимали и, к сожалению, как показывает обстрел Нахчывана, воспринимают как слабость.

Азербайджан никогда не поддерживал на государственном уровне какой-либо деятельности против Ирана. Иранские спецслужбы регулярно провоцируют в Азербайджане террористические заговоры. Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране — это далеко не единственный теракт против нашей страны, за которым стоит Иран. Спецслужбы нашей страны неоднократно раскрывали попытки атаковать на территории Азербайджана «американские и израильские объекты». Иран устраивал «точечный террор» против неугодных лиц. Организовывал заговоры типа сторонников государства «Кериме». Провоцировал террористические мятежи — в Нардаране и Гяндже.

Попытка мятежа в Гяндже заслуживает особого внимания. Покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, беспорядки перед зданием исполнительной власти и убийство двоих офицеров полиции — это июль 2018 годс. Тогда, напомним, военно-политическое давление Азербайджана на Армению достигло критической точки. Была проведена с ювелирной точностью Гызылгая-Гюннютская операция, которая позволила восстановить контроль над огромными территориями в Нахчыване. Азербайджан провёл масштабные тактические учения. И в такой ситуации Иран пытался провоцировать внутренние беспорядки в Азербайджане. Причём в них замешаны лица, и прошедшие подготовку в Иране, и, по данным азербайджанских силовых структур, имеющие связи с армянскими организациями. Таких совпадений в реальной политике не бывает.

Азербайджан не позволял и не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для антииранских действий. Иран накануне и во время 44-дневной Отечественной войны позволял провозить через свою территорию и воздушное пространство оружие для Армении — и вряд ли заблуждался, в кого из этого оружия будут стрелять.

Уже после освобождения от армянских оккупантов долины реки Араз именно Иран провёл вплотную к освобождённым территориям военные учения с угрожающим сценарием, стянув туда весь оставшийся с шахских времён оружейный «винтаж». Когда встал вопрос об установлении прямого транспортного сообщения между основной частью территории Азербайджана и НАР, именно представители иранского клерикального режима заявили, что, оказывается, границы Армении — это для них «красная линия». Подобных заявлений в связи с границами Азербайджана во время армянской оккупации не делалось. Мы так и не услышали внятной реакции Ирана на учинённый армянскими оккупантами вандализм, включая разрушение и осквернение мечетей на оккупированных территориях.

И вот теперь — обстрел Нахчывана. Который полностью укладывается в логику поведения иранского режима. И за который иранским властям придётся ответить.