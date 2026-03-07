Председатель Федерального Национального Совета Объединённых Арабских Эмиратов Сагр Гобаш позвонил спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой по телефону.

В беседе обсуждались разворачивающиеся в регионе процессы. Спикеры выразили серьёзную обеспокоенность в связи с безосновательными нападениями Ирана на территории и гражданское население обеих стран, и решительно осудили подобные действия. Они подчеркнули, что народы как Азербайджана, так и Объединённых Арабских Эмиратов являются сторонниками мира и стабильности, а подобные нападения, направленные против гражданского населения, неприемлемы.

Подчеркнув с учётом последних событий, что ОАЭ солидарны с Азербайджаном, руководством страны и нашим народом, Сагр Гобаш отметил значение солидарности и сотрудничества между нашими дружественными странами.

Отметив необходимость воздерживаться от шагов, могущих привести к дальнейшей эскалации напряжённости, спикеры заявили, что парламенты, представляющие народы, играют особую роль в поощрении диалога и взаимопонимания.

Также подчёркивалась важность уважения суверенитета государств, соблюдения принципов международного права и Устава ООН и укрепления сотрудничества и солидарности между дружественными странами во имя сохранения безопасности и стабильности в регионе. Была отмечена значимость усиления координации и консультаций между дружественными странами с точки зрения обеспечения региональной безопасности и стабильности.