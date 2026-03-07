Судя по поступающим новостям, иранская атака беспилотников по гражданским целям в Нахчыване была частью куда более опасной и многоходовой комбинации иранских силовых структур, и прежде всего КСИР, направленной против Азербайджана. Как уже сообщал Minval Politika, Служба государственной безопасности Азербайджана раскрыла и сорвала террористические планы, разработанные спецслужбами Исламской Республики Иран – Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По информации СГБ, целью злоумышленников были стратегически важные объекты и представители религиозных общин в Азербайджане. В числе потенциальных целей – нефтепровод «Баку–Джейхан», посольство Израиля, один из лидеров общины горских евреев, а также ашкеназская синагога. По данным СГБ, гражданин Ирана искал в Баку исполнителей для взрыва моста в посёлке Сангачал, недалеко от Сангачальского терминала; ещё одно взрывное устройство было обнаружено недалеко от Бакинского судостроительного завода. Проще говоря, Иран, а вернее сказать, КСИР, планировал развернуть на территории Азербайджана диверсионную войну, но, как это не раз бывало, недооценил профессионализм азербайджанских контрразведчиков.

Практически синхронно стало известно о том, что Иран готовил покушение на израильских дипломатов в ОАЭ. В Израиле рассматривают это как часть более широкой кампании Ирана против своих целей за рубежом.

А теперь вспомним: ОАЭ — одна из тех стран, где с началом войны Иран обстреливает ракетами и беспилотниками гражданские объекты. Проще говоря, и в Азербайджане, и в ОАЭ имеет место этакая «связка» — подготовка террористического заговора плюс обстрел с применением ракет и БПЛА.

Наконец, ещё одно обстоятельство. Как раз накануне нынешней войны Иран выпустил уведомление NOTAM о закрытии воздушного пространства вдоль морской границы с Азербайджаном. По данным иранских СМИ, в последние часы отмечается активизация полётов беспилотников иранской армии, что, по мнению экспертов, указывает на проведение военных учений в этом районе. В мире в тот момент уже вовсю обсуждалось, что США скоро начнут военную операцию против Ирана. Но с кем ИРИ собралась воевать на Каспии?

Американских баз на побережье Каспийского моря нет, американские авианосцы сюда тоже не заплывают. Так что же происходило? Честно говоря, необъявленные учения Ирана на Каспийском море заставляют вспомнить другие военные игры Тегерана — те самые военные учения, которые Иран организовал вскоре после 44-дневной Отечественной войны вплотную к освобождённым территориям Азербайджана. В Тегеране явно считали это направление уязвимым и лёгким для прорыва. Азербайджан после войны, по расчётам иранских силовиков, ещё не развернул на освобождённых землях полноценную военную инфраструктуру; к тому же, как были уверены в Иране, Азербайджан израсходовал свои военные ресурсы на войну с Арменией.

Дальнейшие события хорошо известны: Азербайджан ответил совместными с Турцией учениями на своей территории, после чего в Иране очень быстро притихли. Но, судя по всему, логику и тактику подобных провокационных игр не забыли.

И вот теперь, на фоне новостей о раскрытии очередного террористического заговора против Азербайджана, инспирированного КСИР, и обстрела Нахчывана со стороны Ирана, где многие усиленно пытаются найти следы «третьей силы», желающей втянуть Азербайджан в антииранскую коалицию, уже не получится не спросить: а провокационные учения вплотную к нашим границам тоже организовывали «агенты Моссада»? По гражданским целям в странах Залива тоже стреляет армия Вануату или Палау? И на кого в этом случае рассчитано блеяние иранского Генштаба, где попытались заявить, будто бы не стреляли по Нахчывану?

Судя по всему, Иран пытался реализовать против нашей страны весьма опасную «многоходовку». Но не рассчитал, что с Азербайджаном такие игры не проходят и что за них придётся отвечать. Наша страна уже привела в готовность номер один свои военные и пограничные части. Как отметил президент Азербайджана, на этом пока всё. Но нет сомнений, что арсенал возможных ответных мер приведением в боевую готовность не ограничивается. И о «Железном кулаке» Ильхам Алиев тоже напомнил не случайно. Остаётся надеяться, что в Тегеране сделают выводы и прекратят игру с огнём, которая более всего угрожает самому же Ирану.