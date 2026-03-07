Иранский аналитик доктор Трита Парси заявил, что возможный кризис после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи должен был проявиться в первые сутки.

По его словам, если гибель Хаменеи действительно могла привести к масштабной дестабилизации, то «окно для этого существовало в течение первых 24 часов».

Эксперт отметил, что сейчас власти страны продвигаются вперёд с процессом передачи власти, однако делают это без спешки, чтобы продемонстрировать контроль над ситуацией. Парси подчеркнул, что на данный момент признаков серьёзного внутреннего кризиса не наблюдается.

«Похоже, что режим контролирует ситуацию. Нет крупных протестов. Ни один из внешних игроков не имеет серьёзного влияния внутри страны. Оппозиция остаётся очень слабой», — отметил аналитик.