Компания Dubai Airports, государственный оператор двух международных аэропортов Дубая, подтвердила частичное возобновление их работы.

Об этом говорится в заявлении компании. Согласно информации, ряд рейсов будет выполняться из Международного аэропорта Дубая (DXB) и аэропорта Аль-Мактум — Дубай Уорлд Централ (DWC).

«Путешественникам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорты DXB или DWC, если их авиакомпания не подтвердила бронирование рейса, поскольку расписание постоянно меняется», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Dubai Airports продолжает внимательно следить за ситуацией в координации с соответствующими органами.

Отметим, что в Дубае функционируют два международных аэропорта — DXB и DWC.

11:55 Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая. Как сообщает пресс-служба правительства эмирата, после инцидента работа аэропорта была временно приостановлена.

Другие подробности произошедшего на данный момент не приводятся.

09:01 На территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы, предварительно, из-за падения иранского беспилотника, сообщают СМИ.